В Новосибирске 26% мужчин готовы уйти в декрет

В Новосибирске 25% трудоустроенных мужчин готовы уйти в декретный отпуск вместо супруги. Об этом сообщили аналитики портала SuperJob, которые провели опрос среди работающего населения. В нем участвовали мужчины, которые трудоустроены, которые состоят в браке и планируют детей, а также работодатели.