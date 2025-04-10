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В Новосибирске 26% мужчин готовы уйти в декрет

Они хотят это сделать вместо жены.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске 25% трудоустроенных мужчин готовы уйти в декретный отпуск вместо супруги. Об этом сообщили аналитики портала SuperJob, которые провели опрос среди работающего населения. В нем участвовали мужчины, которые трудоустроены, которые состоят в браке и планируют детей, а также работодатели.

— В Новосибирске число компаний, где мужчины пользовались правом на отпуск по уходу за ребенком до 3 лет, на данный момент — 15%, — сообщили аналитики.

Согласно опросу, возможность уйти в декрет отвергают 55% работающих мужчин. 23% мужчин считают, что уход в декрет для них вместо жены маловероятен.

— 26% реальных и потенциальных отцов готовы при необходимости уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жены, — уточнили аналитики портала.

19% респондентов считают, что уход в декрет для них вместо жены вполне вероятен.

Опрос проводили в период со 2 марта по 8 апреля 2025 года.