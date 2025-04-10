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В Новосибирске создали чат-бот для жалоб на самокатчиков-нарушителей

Теперь новосибирцы могут сообщать о проблемах с электросамокатами через Telegram-бота, который подключен к крупным операторам.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирцы теперь могут подать жалобы на нарушителей правил дорожного движения, управляющих электросамокатами, через специальный Telegram-бот. С помощью этого сервиса можно сообщить о проблемах с самокатами в городе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Для подачи жалобы необходимо подключиться к чат-боту «Самокаты: общественный контроль» в Telegram. Бот позволяет выбрать страну и город, в котором произошло нарушение, указать сервис, тип правонарушения, а также прикрепить фото или видео, если они имеются.

После отправки обращения операторы проверяют информацию, и если нарушение подтверждается, водителю грозит штраф или блокировка аккаунта без возможности восстановления.