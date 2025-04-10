В Новосибирске создали чат-бот для жалоб на самокатчиков-нарушителей

Новосибирцы теперь могут подать жалобы на нарушителей правил дорожного движения, управляющих электросамокатами, через специальный Telegram-бот. С помощью этого сервиса можно сообщить о проблемах с самокатами в городе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.
Для подачи жалобы необходимо подключиться к чат-боту «Самокаты: общественный контроль» в Telegram. Бот позволяет выбрать страну и город, в котором произошло нарушение, указать сервис, тип правонарушения, а также прикрепить фото или видео, если они имеются.
После отправки обращения операторы проверяют информацию, и если нарушение подтверждается, водителю грозит штраф или блокировка аккаунта без возможности восстановления.