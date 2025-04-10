«Не справляются ни ученые, ни рыбаки, но и не сдаются». Белорусы ведрами ловят опасного «американца», распространившегося в водоемах

Пока справиться с инвазивным американским сомиком не могут ни ученые, ни рыболовы, однако последние и не сдаются. С наступлением тепла для многие рыбаков Брестчины сомик стал основной добычей, число желающих порыбачить на него ежегодно растет. Хотя «американец» не может похвастаться крупным размером, но и ловить его нетрудно — на обычного червя или другие приманки животного происхождения, главное — найти место его скопления на водоеме.