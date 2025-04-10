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«Не справляются ни ученые, ни рыбаки, но и не сдаются». Белорусы ведрами ловят опасного «американца», распространившегося в водоемах

Белорусские рыбаки ведрами ловят размножающегося опасного американского сомика.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси рыбаки массово вылавливают опасный для белорусской природы инвазивный вид, пишет fishingby.com.

Речь идет об американском сомике, чересчур расселившимся в Беларуси. Ранее диковинная «американская» рыба прижилась в белорусских водоемах, акклиматизировалась и стала успешно заселять местную экосистему. А для реки Мухавец в Бресте и многих озер Брестчины американский сомик (Ameiurus nebulosus) и вовсе уже стал настоящим бичом.

Пока справиться с инвазивным американским сомиком не могут ни ученые, ни рыболовы, однако последние и не сдаются. С наступлением тепла для многие рыбаков Брестчины сомик стал основной добычей, число желающих порыбачить на него ежегодно растет. Хотя «американец» не может похвастаться крупным размером, но и ловить его нетрудно — на обычного червя или другие приманки животного происхождения, главное — найти место его скопления на водоеме.

Например, на озере Луково рыбакам удается ловить сомиков ведрами.

— До темноты прошелся по инвазивной рыбе. Сначала брал неплохо и нормального размера, а с наступлением сумерек подошла мелочь. Немного я его ряды порядил, — рассказал рыболов Владимир Пархоц, наловивший целое ведро сомиков.

Интересно, что порыбачить на американского сомика на Брестчину приезжают и рыболовы с других областей страны. И так как норма вылова на его добычу не установлена, то многие ловят буквально ведрами. Американского сомика вкусно есть в жареном и копченом виде. А рыбалка на «американца» еще приносит значительную пользу белорусской природе, помогая сдерживать рост популяции инвазивного гостя.

Ранее ихтиолог назвала трех рыб-бандитов в водоемах Беларуси.

А еще милиция сказала о штрафе до 1260 рублей за ловлю рыбы в Беларуси.

Тем временем МЧС предупредило белорусов о порывистом ветре 20 м/с: «Возможны нарушения электроснабжения, есть опасность падения деревьев и обрушений».

Накануне синоптики предупредили о дожде и мокром снеге в Беларуси из-за циклона: «Уже сгущаются тучи, а после дождя ударит мороз».