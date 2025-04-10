«Не справляются ни ученые, ни рыбаки, но и не сдаются». Белорусы ведрами ловят опасного «американца», распространившегося в водоемах

В Беларуси рыбаки массово вылавливают опасный для белорусской природы инвазивный вид, пишет fishingby.com.
Речь идет об американском сомике, чересчур расселившимся в Беларуси. Ранее диковинная «американская» рыба прижилась в белорусских водоемах, акклиматизировалась и стала успешно заселять местную экосистему. А для реки Мухавец в Бресте и многих озер Брестчины американский сомик (Ameiurus nebulosus) и вовсе уже стал настоящим бичом.
Пока справиться с инвазивным американским сомиком не могут ни ученые, ни рыболовы, однако последние и не сдаются. С наступлением тепла для многие рыбаков Брестчины сомик стал основной добычей, число желающих порыбачить на него ежегодно растет. Хотя «американец» не может похвастаться крупным размером, но и ловить его нетрудно — на обычного червя или другие приманки животного происхождения, главное — найти место его скопления на водоеме.
Например, на озере Луково рыбакам удается ловить сомиков ведрами.
— До темноты прошелся по инвазивной рыбе. Сначала брал неплохо и нормального размера, а с наступлением сумерек подошла мелочь. Немного я его ряды порядил, — рассказал рыболов Владимир Пархоц, наловивший целое ведро сомиков.
Интересно, что порыбачить на американского сомика на Брестчину приезжают и рыболовы с других областей страны. И так как норма вылова на его добычу не установлена, то многие ловят буквально ведрами. Американского сомика вкусно есть в жареном и копченом виде. А рыбалка на «американца» еще приносит значительную пользу белорусской природе, помогая сдерживать рост популяции инвазивного гостя.
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