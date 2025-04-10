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Лидер группы «Чайф» выразил благодарность омским медикам за помощь барабанщику

В Омске во время юбилейных гастролей группы «Чайф» возникла неординарная ситуация.

Источник: РИА "Новости"

Барабанщик коллектива Валерий Северин был экстренно госпитализирован с серьёзными осложнениями накануне концерта. Лидер группы Владимир Шахрин сообщил об этом в видеообращении, размещённом на официальной странице «Чайфа».

Ночью перед выступлением у Валерия поднялась высокая температура, что и привело к его госпитализации. Музыканта оперативно доставили в местную больницу. Позже Валерия перевезли в Екатеринбург. Шахрин выразил благодарность омским медикам за профессионализм и оперативность.

Он также добавил, что состояние Северина остаётся серьёзным, и ему потребуется ещё две-три недели для восстановления. В это время на концертах барабанщика заменяет его сын Глеб.