Почта России намекнула о состоянии северных дорог Омской области

«Ледовые переправы уже закрыты, а паромы ещё не начали работу. Поэтому “Почта” использует альтернативные варианты доставки грузов. Сейчас это YARS — машина с высокой проходимостью, она легко преодолевает грязь и водные преграды. Так, в первые дни апреля на этом вездеходе доставили письма, газеты, посылки, пенсии и товары первой необходимости в 13 почтовых отделений», — рассказали в ведомстве.