Почта России намекнула о состоянии северных дорог Омской области

Министерство цифрового развития и связи Омской области сообщило в четверг, 10 апреля 2025 года, что в Тевризском и Усть-Ишимском районе доставлять туда грузы сейчас помогает вездеход YARS. Это связано с распутицей, которая осложняет сообщение с населёнными пунктами на правом берегу Иртыша.
«Ледовые переправы уже закрыты, а паромы ещё не начали работу. Поэтому “Почта” использует альтернативные варианты доставки грузов. Сейчас это YARS — машина с высокой проходимостью, она легко преодолевает грязь и водные преграды. Так, в первые дни апреля на этом вездеходе доставили письма, газеты, посылки, пенсии и товары первой необходимости в 13 почтовых отделений», — рассказали в ведомстве.
Как отметили в региональном Минцифры, после вездехода доставлять почту в некоторых районах Омской области начнут на лодках. В частности, начальник Тевризского почтамта сам переправляет почту и пенсии в семь населенных пунктов района. Лодка с почтовым грузом проходит по Иртышу около 100 км.