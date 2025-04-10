Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Башкирские депутаты хотят предложить Госдуме проект закона о борьбе с киберпреступлениями

Парламент Башкирии создал законопроект о борьбе с киберпреступностью.
Источник: Комсомольская правда

Парламент Башкирии разработал законопроект, призванный усовершенствовать уголовного законодательства в сфере противодействия киберпреступности. Документ планируется рассмотреть на пленарном заседании в конце текущего месяца с последующей передачей в Государственную Думу РФ.

По словам председателя Государственного Собрания республики Константина Толкачева, существующие правовые нормы не в полной мере соответствуют современным вызовам в области цифровой преступности. Он отметил, что методы хищения денежных средств с банковских счетов граждан постоянно совершенствуются, в то время как соответствующие статьи Уголовного кодекса были разработаны на раннем этапе борьбы с кибермошенничеством.

Парламентарий обратил внимание на существующую проблему разночтений в судебной практике, когда аналогичные противоправные действия могут квалифицироваться по-разному — либо как уголовно наказуемое деяние, либо как административное правонарушение.

Законопроект предусматривает:

— введение отдельной статьи о хищении безналичных денежных средств;

— детальную регламентацию способов совершения цифровых преступлений;

— установление единых критериев уголовной ответственности независимо от размера ущерба.

Особое внимание, как отметил Толкачев, уделяется проблеме ухода от ответственности при хищении незначительных сумм (менее 2500 рублей), что стало возможным из-за существующих пробелов в законодательстве.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.