Башкирские депутаты хотят предложить Госдуме проект закона о борьбе с киберпреступлениями

По словам председателя Государственного Собрания республики Константина Толкачева, существующие правовые нормы не в полной мере соответствуют современным вызовам в области цифровой преступности. Он отметил, что методы хищения денежных средств с банковских счетов граждан постоянно совершенствуются, в то время как соответствующие статьи Уголовного кодекса были разработаны на раннем этапе борьбы с кибермошенничеством.