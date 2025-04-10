Башкирские депутаты хотят предложить Госдуме проект закона о борьбе с киберпреступлениями

Парламент Башкирии разработал законопроект, призванный усовершенствовать уголовного законодательства в сфере противодействия киберпреступности. Документ планируется рассмотреть на пленарном заседании в конце текущего месяца с последующей передачей в Государственную Думу РФ.
По словам председателя Государственного Собрания республики Константина Толкачева, существующие правовые нормы не в полной мере соответствуют современным вызовам в области цифровой преступности. Он отметил, что методы хищения денежных средств с банковских счетов граждан постоянно совершенствуются, в то время как соответствующие статьи Уголовного кодекса были разработаны на раннем этапе борьбы с кибермошенничеством.
Парламентарий обратил внимание на существующую проблему разночтений в судебной практике, когда аналогичные противоправные действия могут квалифицироваться по-разному — либо как уголовно наказуемое деяние, либо как административное правонарушение.
Законопроект предусматривает:
— введение отдельной статьи о хищении безналичных денежных средств;
— детальную регламентацию способов совершения цифровых преступлений;
— установление единых критериев уголовной ответственности независимо от размера ущерба.
Особое внимание, как отметил Толкачев, уделяется проблеме ухода от ответственности при хищении незначительных сумм (менее 2500 рублей), что стало возможным из-за существующих пробелов в законодательстве.
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