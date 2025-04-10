Почему в Новосибирске исчезли десятки памятников ВОВ, объяснили жителям

С начала 1960-х годов по всему Советскому Союзу стали массово устанавливать монументы воинам Великой Отечественной войны. В Новосибирске, как в крупном тыловом центре, тоже появлялись памятники. Однако со временем многие из них исчезли. Почему — пишет «Сиб.фм».