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Почему в Новосибирске исчезли десятки памятников ВОВ, объяснили жителям

Утрачены, в том числе, монументы, которые стояли на заводах.

Источник: Сиб.фм

С начала 1960-х годов по всему Советскому Союзу стали массово устанавливать монументы воинам Великой Отечественной войны. В Новосибирске, как в крупном тыловом центре, тоже появлялись памятники. Однако со временем многие из них исчезли. Почему — пишет «Сиб.фм».

По данным портала, большинство памятников создавали из дешёвых материалов на художественных комбинатах в регионе.

«Внешне — героично, но по факту — недолговечно. Уже через несколько лет такие монументы начинали трескаться, осыпаться, приходить в негодность», — пишет онлайн-издание.

Часто такие просто убирали. В пример приводится фигура воина в сквере им. Гагарина: установили в 1970 году, а позже памятник просто исчез.

В 2000-х монументы в честь ВОВ стали убирать после ликвидаций предприятий. Такое произошло и в случаях с Новосибирским жиркомбинатом, судоремонтным заводом, заводом «Эталон» (мемориальная доска хранится в музее).

В Новосибирске насчитывалось около 20 памятников Сталину. Их убрали после культа личности.