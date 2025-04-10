Водителям Владивостока напомнили о перекрытии улицы в центре города на месяц

С 10 апреля закрыт участок между домами № 6 и № 8, затем фронт работ будет смещаться вверх, последний этап завершат 12 мая. Объезд, в том числе автобусов системы городского общественного транспорта, осуществляется по улицам Фонтанной, Алеутской, Семеновской, Океанскому проспекту.
Движение в центре города в районе улицы Мордовцева и прилегающих магистралей и дорог сейчас осложнено. Кроме перекрытия улицы, помехи создают ремонтные работы на улице Алеутской: Центр организации дорожного движения Владивостока предупреждает, что сегодня бригада трудится на крайней правой полосе улицы Алеутской в районе перекрестка с улицей Фонтанной.
К 18 часам плотность дорожного движения во Владивостоке оценивается сервисами 2ГИС и «Яндекс. Карты» на 7 баллов. Проблемы водителям и их пассажирам создаёт очередное ДТП в районе площади Луговой, затор собирается со стороны улицы Светланской.