Водителям Владивостока напомнили о перекрытии улицы в центре города на месяц

Движение в центре города в районе улицы Мордовцева и прилегающих магистралей и дорог сейчас осложнено. Кроме перекрытия улицы, помехи создают ремонтные работы на улице Алеутской: Центр организации дорожного движения Владивостока предупреждает, что сегодня бригада трудится на крайней правой полосе улицы Алеутской в районе перекрестка с улицей Фонтанной.