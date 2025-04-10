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Когда запустят поезда из новых регионов в Крым и Москву

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости Крым. К запуску поездов из новых регионов России в Крым все готово, однако пока его откладывают в целях безопасности. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью «Известиям».

Вокзал в Мариуполе отремонтирован, часть железных дорог восстановлена. Поезда уже могли бы отправиться в Крым, Москву и Санкт-Петербург, отметил он. Однако ВСУ периодически предпринимают попытки диверсий, поэтому на данный момент железнодорожное сообщение запускать небезопасно.

«Противник все время пытается подрывать железные дороги, пытается какие-то диверсии проводить. Поэтому мы с целью безопасности пока не запускаем пассажирское движение. Но у нас к этому все готово», — заверил Хуснуллин.

По его словам, в новых регионах активно ремонтируют основные федеральные дороги.

«Один из самых важных участков — это дорога вдоль Азовского моря, то есть фактическая связь от Ростовской области до Крыма, альтернативная связь с Крымским мостом. Она приведена в порядок», — сообщил вице-премьер.

Кроме того, полностью отремонтирован ряд участков, например, от Мариуполя до границы с Ростовской областью — там сделали полноценную четырехполосную дорогу. Уже утверждена и трассировка обхода Мариуполя.

«И шаг за шагом до 2030 года практически всю дорогу модернизируем, доведем ее до четырех полос. Она будет и как транзитный коридор в Крым, альтернатива Крымскому мосту, и как развитие туристического потенциала новых регионов», — проинформировал Хуснуллин.

На сегодняшний день в нормативное состояние приведены 60% дорог. Сейчас выделяются деньги на региональные дороги. Их планируют довести до среднероссийского уровня также к 2030 году.