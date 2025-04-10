Когда запустят поезда из новых регионов в Крым и Москву

«И шаг за шагом до 2030 года практически всю дорогу модернизируем, доведем ее до четырех полос. Она будет и как транзитный коридор в Крым, альтернатива Крымскому мосту, и как развитие туристического потенциала новых регионов», — проинформировал Хуснуллин.