Журналистка Наталья Балякина скончалась в Пермском крае

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в начале 2024 года журналистка была задержана по подозрению в вымогательстве у местного депутата Михаила Шубина. Позже Балякину поместили под арест в СИЗО и предъявили обвинение. В том же году 62-летняя женщина пыталась обжаловать меру пресечения и просила перевести её под домашний арест. Сторона защиты также предоставляла медицинские документы, которыми адвокаты мотивировали смягчение меры пресечения. Позже ей удалось добиться изменения с ареста на ограничение определённых действий.