Новосибирский зоопарк продлит часы работы в выходные дни с 12 апреля

С 12 апреля 2025 года Новосибирский зоопарк меняет режим работы, увеличивая время посещения в выходные дни. Как сообщает администрация зоопарка, теперь в будние дни учреждение будет работать с 09:00 до 20:00, а в выходные — с 09:00 до 21:00.