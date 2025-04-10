Новосибирский зоопарк продлит часы работы в выходные дни с 12 апреля

С 12 апреля 2025 года Новосибирский зоопарк меняет режим работы, увеличивая время посещения в выходные дни. Как сообщает администрация зоопарка, теперь в будние дни учреждение будет работать с 09:00 до 20:00, а в выходные — с 09:00 до 21:00.
Кассы зоопарка прекращают работу раньше: в 19:00 в будни и в 20:00 в выходные. После закрытия касс зоопарк продолжает работать только на выход.
Изменения в режиме работы направлены на создание более удобных условий для посещения зоопарка, особенно в весенне-летний сезон, когда световой день становится длиннее. Администрация напоминает, что зоопарк ждет гостей каждый день, чтобы дарить им положительные эмоции и возможность зарядиться энергией природы.