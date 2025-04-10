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Под Минском пенсионер погиб под колесами поезда, переходя железнодорожные пути

Под Минском 70-летний мужчина погиб под колесами поезда, переходя железную дорогу.

Источник: Комсомольская правда

В Минском районе под колесами поезда погиб пожилой мужчина, проинформировали в телеграм-канале УВД Минского облисполкома.

Несчастный случай произошел 9 апреля около 21.30 часов вблизи железнодорожной станции «Ратомка». Установлено, что поезд городских линий «Беларусь — Минск-Северный» смертельно травмировал пешехода.

Правоохранители сообщают, что 70-летний мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. Увидев человека на железной дороге, машинист поезда подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.

— Житель агрогородка Ратомка погиб на месте. Задержка поезда составила 12 минут, — прокомментировали в УВД.

Между тем минчанин получил от знакомых два миллиона рублей на автобизнес, но все проиграл.

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