Огромное кладбище домашних животных нашли посреди леса в Находке

В Находке обнаружили огромное кладбище домашних животных. Оградки, памятники, веночки — все, как полагается. Могилы расположены между деревьями в лесу у ведущей в бухту Отрада грунтовой дороги. Местные жители сочли, что это место вполне подходит под захоронения питомцев.
Очевидцы засняли десятки могил. Видео опубликовано в телеграм-канале политика и правозащитника Максима Чихунова. Среди захоронений есть и совсем простенькие — с пластмассовой оградкой и булыжником вместо памятника. А есть и куда более благоустроенные, с гранитными памятниками, на которых указаны фото и клички захороненных. Все как у людей.
Очевидно, что упокоившихся животных хоронят здесь их хозяева. И регулярно посещают кладбище, чтобы навести порядок на могиле. Это и не удивительно, ведь для многих питомцы являются членами семьи и неотъемлемой частью жизни.