Огромное кладбище домашних животных нашли посреди леса в Находке

Очевидцы засняли десятки могил. Видео опубликовано в телеграм-канале политика и правозащитника Максима Чихунова. Среди захоронений есть и совсем простенькие — с пластмассовой оградкой и булыжником вместо памятника. А есть и куда более благоустроенные, с гранитными памятниками, на которых указаны фото и клички захороненных. Все как у людей.