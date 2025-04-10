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В московских лесах выходит из спячки орешниковая соня

В московских лесах выходит из спячки краснокнижная орешниковая соня.

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Краснокнижная орешниковая соня выходит из зимней спячки в лесах Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

«Одним из признаков наступления весны в природе является пробуждение орешниковой сони. Рыжий зверек в апреле покидает свою зимнюю нору и возвращается к привычной, хотя и скрытой от посторонних глаз жизни. Биологи столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды рассказали об этом редком животном. Этот редкий вид занесен в Красную книгу Москвы», — говорится в сообщении.

Орешниковая соня — уникальный представитель млекопитающих. Зверек очень похож на мышь, но длинный хвост украшен кокетливой темной либо светлой кисточкой. Спинка у сони рыжая, а на животе, груди и шее могут быть светлые пятна.