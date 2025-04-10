Омские лесхозы начали подготовку сеянцев сосны к массовой высадке

В Омской области начался сезон лесовосстановления. Как сообщили в пресс-службе регионального министерства природных ресурсов, накануне, 9 апреля в лесопитомнике «Черлакский лесхоз» завершилась выборка двухлетних сеянцев сосны. Работы провели до начала активной вегетации растений, чтобы сохранить их жизнеспособность.
Для аккуратного извлечения саженцев использовалась специальная технология: трактор с металлической скобой поднимал пласт земли, не повреждая корни, которые затем подрезали на глубине 25−30 см.
Фото: отделы ГУЛХ Черлакское и Исилькульское лесничества.
Сеянцы собирали вручную и отправляли на хранение в «снежные бурты» — искусственные холодильники из утрамбованного снега, укрытого соломой. Такой метод позволяет замедлить рост растений и сохранить их до высадки в леса.
«В этом году лесхоз подготовил 130 тысяч сеянцев сосны. Весь материал уже размещен в буртах. После окончания сезона почву в питомнике оставят под паром, а в ближайшее время начнётся посев семян на новых площадях», — рассказала главный лесничий Черлакского лесничества Марина Седаш.
Аналогичные работы стартовали и в других районах области. Например, в Исилькульском районе планирует вырастить сосны и высадить их на территории в 38 га в Исилькульском, Полтавском и Москаленском районах. Посадочный материал уже готов. Как только позволит погода, растениеводы и лесничие приступят к посадкам.
Фото: отделы ГУЛХ Черлакское и Исилькульское лесничества.
В Омской области искусственное лесовосстановление пройдет на площади около 650 га. Финансирование с 2025 года выделяется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» и направлен на сохранение лесных экосистем региона.
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