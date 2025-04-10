Омские лесхозы начали подготовку сеянцев сосны к массовой высадке

Аналогичные работы стартовали и в других районах области. Например, в Исилькульском районе планирует вырастить сосны и высадить их на территории в 38 га в Исилькульском, Полтавском и Москаленском районах. Посадочный материал уже готов. Как только позволит погода, растениеводы и лесничие приступят к посадкам.