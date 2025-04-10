В Волгоградской области умер директор Управления ЖКХ Камышина Александр Бауер

В Камышине Волгоградской области обсуждают печальную новость: в четверг, 10 апреля не стало Александра Бауера. В последние годы он возглавлял городское управление ЖКХ. Коллеги знали его как позитивного, трудолюбивого человека и большого патриота своей малой родины. О смерти чиновника сообщает мэрия города и районные власти.
— Крепкий хозяйственник, умел решительно противостоять вызовам, — говорят коллеги. После пожаров 2010 года, когда в Камышине горели целые населенные пункты, чиновника наградило МЧС. Тогда за участие в ликвидации ЧС он получил медаль от ведомства. Позже, когда он переехал из района в сам Камышин, получил почётный знак «За заслуги перед городом Камышином».
Александр Бауер скончался на 60-м году жизни. Время и место прощание еще не известны.