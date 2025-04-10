В Волгоградской области умер директор Управления ЖКХ Камышина Александр Бауер

— Крепкий хозяйственник, умел решительно противостоять вызовам, — говорят коллеги. После пожаров 2010 года, когда в Камышине горели целые населенные пункты, чиновника наградило МЧС. Тогда за участие в ликвидации ЧС он получил медаль от ведомства. Позже, когда он переехал из района в сам Камышин, получил почётный знак «За заслуги перед городом Камышином».