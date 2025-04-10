Верховный суд Башкирии оправдал женщину, которую обвиняли в убийстве матери

Верховный суд Башкирии вынес оправдательный приговор женщине, обвинявшейся в убийстве собственной матери. Как сообщает объединенная пресс-служба судов региона, коллегия присяжных заседателей признала отсутствие состава преступления.
Согласно материалам дела, женщину обвиняли в том, что в июле 2023-го она задушила 78-летнюю мать, которая в силу возраста и состояния здоровья находилась в беспомощном положении. Предполагалось, что женщина пошла на такой поступок из-за личной неприязни, возникшей на фоне длительного ухода за пожилой родственницей.
Однако в ходе судебного разбирательства коллегия присяжных пришла к выводу, что преступление не было доказано. На основании этого вердикта Верховный суд республики вынес оправдательный приговор.
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