Верховный суд Башкирии оправдал женщину, которую обвиняли в убийстве матери

Согласно материалам дела, женщину обвиняли в том, что в июле 2023-го она задушила 78-летнюю мать, которая в силу возраста и состояния здоровья находилась в беспомощном положении. Предполагалось, что женщина пошла на такой поступок из-за личной неприязни, возникшей на фоне длительного ухода за пожилой родственницей.