Турист попытался провезти в Омск засушенную голову крокодила

По словам пассажира, он приобрел голову рептилии для своей личной коллекции и не был осведомлен о необходимости декларирования такого товара и получения специальных разрешений. Проведенная экспертиза подтвердила подлинность изделия — голова действительно принадлежала крокодилу, вид которого находится под защитой международной Конвенции о торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС).