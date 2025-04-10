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Турист попытался провезти в Омск засушенную голову крокодила

В итоге на него завели два административных дела.

Источник: ФТС России

В аэропорту Омска таможенники обнаружили необычный «сувенир» в багаже туриста, прибывшего из Таиланда. Об этом сообщает официальный канал Федеральной таможенной службы.

В дорожной сумке россиянина, прилетевшего с Пхукета, была найдена высушенная голова крокодила. Находка была обнаружена благодаря рентген-сканированию багажа на таможенном контроле.

По словам пассажира, он приобрел голову рептилии для своей личной коллекции и не был осведомлен о необходимости декларирования такого товара и получения специальных разрешений. Проведенная экспертиза подтвердила подлинность изделия — голова действительно принадлежала крокодилу, вид которого находится под защитой международной Конвенции о торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС).

За данное нарушение в отношении туриста были возбуждены административные дела по статьям о несоблюдении таможенных запретов и недекларировании товаров. Теперь ему грозит штраф и конфискация необычного «сувенира».