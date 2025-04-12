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Последствия экологической катастрофы в Черном море: результаты опроса Новостей Mail

Редакция Новостей Mail выяснила мнение читателей о действиях по ликвидации последствий экологической катастрофы в Черном море, которая произошла в результате крушения нефтяных танкеров.

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail 8—9 апреля. В опросе приняли участие свыше 20 тысяч человек из более чем 50 регионов России.

О крушении нефтетанкеров и попадании в Черное море нефтепродуктов слышали все респонденты. 87% из них активно следили за ситуацией, а 12% слышали о происшествии, но без подробностей. Не слышали о ситуации всего лишь 0,3% респондентов.

Последствия экологической катастрофы

Наиболее серьезным последствием экологической катастрофы опрошенные считают практически в равной степени гибель птиц, животных, рыб и растений (44%) и загрязнение воды и побережья (41%). Такое последствие как влияние на здоровье, считают серьезным 11%. Свой ответ выбрали 3% респондентов, большинство отметили, что «серьезными последствиями являются все перечисленные варианты». Еще 1% затруднился ответить.

Действия властей по устранению последствий разлива мазута 36% опрошенных оценивают как в целом, эффективные, но медленные. 30% описывают их как формальные и поверхностные, 23% — как неэффективные, 6% — как эффективные и своевременные, 4% затруднились ответить.

Волонтерская помощь

Среди опрошенных 2% принимали участие в волонтерской помощи по ситуации с ЧС на Черноморском побережье. 16% — были готовы участвовать, но не смогли, и 82% не принимали участие в волонтерской помощи.

Среди причин, по которым респонденты участвовали или хотели участвовать в волонтерской помощи, самыми распространенными стали неравнодушие к тому, что происходит с Черным морем (47%) и желание внести личный вклад в защиту природы (42%).

Считают это своим гражданским долгом 28%, столько же — хотели почувствовать себя частью полезного дела. 5% получили приглашение от друзей, знакомых или организации, а 3% указали, что в целом занимаются волонтерской деятельностью.

На вопрос о причинах, по которым опрошенные не задумывались об участии в волонтерской помощи, большинство (43%) указали, что проживают слишком далеко от места событий. 29% считают, что этим должны заниматься профессионалы, 13% не обладает временем и средствами, 5% опасаются за свое здоровье и безопасность, столько же не чувствуют себя подготовленными. Свой ответ дали 4% опрошенных, и большинство не смогли принять участие по причине «плохого здоровья» и «преклонного возраста». Еще 1% не знали о такой возможности.

Тем не менее, 68% опрошенных считают вклад волонтеров в ликвидацию последствий катастрофы значительным. 14% оценивают его как средний, 10% — как незначительный, и 8% затруднились с ответом.

Меры предотвращения экологических катастроф

Мы также спросили читателей о том, какие меры наиболее важны для предотвращения подобных катастроф в будущем. Мнения о мерах распределились следующим образом:

  • Усиление контроля за перевозкой опасных грузов — 71%
  • Регулярные проверки судов на соответствие стандартам безопасности — 68%
  • Улучшение технического состояния судов и оборудования — 63%
  • Штрафы для компаний за несоблюдение стандартов безопасности — 58%
  • Регулярное обучение экипажа судов — 26%
  • Свой ответ написали 4% опрошенных, где чаще всего упоминали следующие меры: «все перечисленное», «запрет транспортировки опасных грузов по воде», «введение наказаний и штрафов для всех виновников подобных происшествий», «предоставление в портах приоритетного права разгрузки судов с опасными грузами».
  • Затруднились ответить — 2%

В некоторых вопросах сумма процентов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.