Последствия экологической катастрофы в Черном море: результаты опроса Новостей Mail

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail
О крушении нефтетанкеров и попадании в Черное море нефтепродуктов слышали все респонденты. 87% из них активно следили за ситуацией, а 12% слышали о происшествии, но без подробностей. Не слышали о ситуации всего лишь 0,3% респондентов.
Последствия экологической катастрофы
Наиболее серьезным последствием экологической катастрофы опрошенные считают практически в равной степени гибель птиц, животных, рыб и растений (44%) и загрязнение воды и побережья (41%). Такое последствие как влияние на здоровье, считают серьезным 11%. Свой ответ выбрали 3% респондентов, большинство отметили, что «серьезными последствиями являются все перечисленные варианты». Еще 1% затруднился ответить.
Волонтерская помощь
Среди опрошенных 2% принимали участие в волонтерской помощи по ситуации с ЧС на Черноморском побережье. 16% — были готовы участвовать, но не смогли, и 82% не принимали участие в волонтерской помощи.
Считают это своим гражданским долгом 28%, столько же — хотели почувствовать себя частью полезного дела. 5% получили приглашение от друзей, знакомых или организации, а 3% указали, что в целом занимаются волонтерской деятельностью.
На вопрос о причинах, по которым опрошенные не задумывались об участии в волонтерской помощи, большинство (43%) указали, что проживают слишком далеко от места событий. 29% считают, что этим должны заниматься профессионалы, 13% не обладает временем и средствами, 5% опасаются за свое здоровье и безопасность, столько же не чувствуют себя подготовленными. Свой ответ дали 4% опрошенных, и большинство не смогли принять участие по причине «плохого здоровья» и «преклонного возраста». Еще 1% не знали о такой возможности.
Меры предотвращения экологических катастроф
Мы также спросили читателей о том, какие меры наиболее важны для предотвращения подобных катастроф в будущем. Мнения о мерах распределились следующим образом:
- Усиление контроля за перевозкой опасных грузов — 71%
- Регулярные проверки судов на соответствие стандартам безопасности — 68%
- Улучшение технического состояния судов и оборудования — 63%
- Штрафы для компаний за несоблюдение стандартов безопасности — 58%
- Регулярное обучение экипажа судов — 26%
- Свой ответ написали 4% опрошенных, где чаще всего упоминали следующие меры: «все перечисленное», «запрет транспортировки опасных грузов по воде», «введение наказаний и штрафов для всех виновников подобных происшествий», «предоставление в портах приоритетного права разгрузки судов с опасными грузами».
- Затруднились ответить — 2%
В некоторых вопросах сумма процентов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.