Последствия экологической катастрофы в Черном море: результаты опроса Новостей Mail

На вопрос о причинах, по которым опрошенные не задумывались об участии в волонтерской помощи, большинство (43%) указали, что проживают слишком далеко от места событий. 29% считают, что этим должны заниматься профессионалы, 13% не обладает временем и средствами, 5% опасаются за свое здоровье и безопасность, столько же не чувствуют себя подготовленными. Свой ответ дали 4% опрошенных, и большинство не смогли принять участие по причине «плохого здоровья» и «преклонного возраста». Еще 1% не знали о такой возможности.