Минздрав Беларуси назвал главные факторы сердечных болезней белорусов

Названы наиболее распространенные факторы сердечно-сосудистых рисков для белорусов, информирует телеграм-канал Министерства здравоохранения.
Так, согласно исследованию STEPS 2020 года, в Беларуси ведущими факторами сердечно-сосудистых рисков являются артериальная гипертензия, а также гиперхолестеринемия.
Причем уровень распространенности гиперхолестеринемии в республике достиг уже 44% среди взрослого населения. этот показатель превысил больше чем на 5% результаты исследования 2016-го.
При этом белорусские специалисты уверенны в возможности снижения данного фактора риска. И отмечают важность пристального внимания первичной диагностики гиперхолестеринемии.
— Нужно четко следовать алгоритмам диагностики, своевременно и направленно использовать немедикаментозные и фармакологические методы коррекции гиперхолестеринемии, — прокомментировала заведующая отделом консультативной работы и профилактической кардиологии РНПЦ «Кардиология» Елена Медведева.
Тем временем НАН сообщила, что 20 тысяч детей родились в Беларуси благодаря генетическим разработкам.
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