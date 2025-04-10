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Минздрав Беларуси назвал главные факторы сердечных болезней белорусов

Минздрав назвал один их главных факторов сердечно-сосудистых рисков у белорусов.

Источник: Комсомольская правда

Названы наиболее распространенные факторы сердечно-сосудистых рисков для белорусов, информирует телеграм-канал Министерства здравоохранения.

Так, согласно исследованию STEPS 2020 года, в Беларуси ведущими факторами сердечно-сосудистых рисков являются артериальная гипертензия, а также гиперхолестеринемия.

Причем уровень распространенности гиперхолестеринемии в республике достиг уже 44% среди взрослого населения. этот показатель превысил больше чем на 5% результаты исследования 2016-го.

При этом белорусские специалисты уверенны в возможности снижения данного фактора риска. И отмечают важность пристального внимания первичной диагностики гиперхолестеринемии.

— Нужно четко следовать алгоритмам диагностики, своевременно и направленно использовать немедикаментозные и фармакологические методы коррекции гиперхолестеринемии, — прокомментировала заведующая отделом консультативной работы и профилактической кардиологии РНПЦ «Кардиология» Елена Медведева.

Тем временем НАН сообщила, что 20 тысяч детей родились в Беларуси благодаря генетическим разработкам.

А еще мы писали, что Международный выставочный центр откроется в Минске 9 мая.