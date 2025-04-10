В кино вышел военный боевик «Под огнем» от авторов «Падения империи»

Фильм не ставит перед собой задачу осмыслить империализм США, войну в Ираке и нащупать ответ на вопрос, что именно там забыла американская армия. «Под огнем» не вдается в подробности конфликта, не говорит о систематических пытках и других многочисленных военных преступлениях. Последнее заблаговременно разгневало ту часть зрителей, что оказалась возмущена гарлендовским левоцентризмом в «Падении империи». Однако нужно быть контуженным, чтобы разглядеть в здешнем акте самотерапии оправдание политики администрации Джорджа Буша (а затем и Барака Обамы). Вряд ли его спрятали в одной из частей тела, которое разлетается по улочке города Эр-Рамади в результате подрыва самодельного взрывного устройства. Не слышно его и в истошных воплях: «Зачем?» — в лицо солдатам, которые занимают дом обычной иракской семьи, а оставляют после себя кровавые руины.