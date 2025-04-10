В кино вышел военный боевик «Под огнем» от авторов «Падения империи»

10 апреля в российский прокат вышел военный боевик Рэя Мендосы и Алекса Гарленда «Под огнем». Это реконструкция операции по спасению Мендосы и его сослуживцев, которая была проведена в 2006 году в ходе Иракской войны. Самого Мендосу на экране изобразил звезда сериала «Псы резервации» Д’Фарао Ун-А-Тай, также в ленте снялись Уилл Поултер, Космо Джарвис, Джозеф Куинн и Чарльз Мелтон. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, почему фильм не стоит пропускать.
Вчера они жадно смотрели полуэротический клип на трек Эрика Придза Call on Me, а сегодня пытаются выжить под обстрелом повстанцев. На дворе 2006 год. Они — это отряд «морских котиков», воюющий в Ираке (Уилл Поултер из «Хроник Нарнии», Космо Джарвис из «Сегуна», Джозеф Куинн из «Очень странных дел» и другие). В составе боевой группы — молодой связной и авианаводчик Рэй Мендоса (Д’Фарао Ун-А-Тай из «Псов резервации»). Через несколько лет он оставит службу, возьмется за карьеру в кино и получит известность как военный консультант фильма Алекса Гарленда «Падение империи». А вскоре — при поддержке Гарленда («Из машины», «Аннигиляция») — сам дебютирует в режиссуре с фильмом «Под огнем».
Это подчеркивается во всех промо-материалах, но для надежности сообщается и отдельным титром в начале картины: ~сценарий «Под огнем» написан строго по воспоминаниям самого Мендосы и его сослуживцев.~ По сути это хирургически дотошная реконструкция их боевого опыта — буквально претворенная в жизнь армейская байка. События операции разворачиваются в реальном времени: герои занимают позицию в обычном жилом доме, после чего, например, минут 20 сопят, обмениваются инфантильными подколами, писают в бутылку, наблюдают за обстановкой снаружи и передают данные командованию. Так что поначалу лента обдает странной медитативностью в духе «Убийцы» Дэвида Финчера. Но лишь поначалу.
«Падение империи» (которое на самом деле «Гражданская война») было любовным письмом журналистам. «Под огнем» (который на самом деле «Военное дело», паттерн понятен) в каком-то смысле пытается мимикрировать под репортаж с поля боя. Никакого лоска, только ручная камера, люди в кадре обременены разве что намеками на характер — от игрушечных солдатиков они по большому счету отличаются только наличием органов, которые с чудовищной легкостью перестают быть внутренними.
Разумеется, это кино про «наших мальчиков». Вряд ли человек, прошедший через военную мясорубку и оказавшийся вплавленным в боевое братство, мог снять какое-то иное. Другое дело, что от этого «Под огнем» не перестает быть антивоенной лентой. Новая картина Гарленда и Мендосы не производит такого уничтожающего впечатления, как «Падение империи» (а еще не блещет такой же бронебойной работой со звуком, из-за которой приходилось вздрагивать от каждого выстрела, — и снята, раз уж на то пошло, на сдачу от предыдущего фильма). Однако с унаследованной оттуда задачей — не допустить соблазнительности изображения — вполне себе справляется.
Фильм не ставит перед собой задачу осмыслить империализм США, войну в Ираке и нащупать ответ на вопрос, что именно там забыла американская армия. «Под огнем» не вдается в подробности конфликта, не говорит о систематических пытках и других многочисленных военных преступлениях. Последнее заблаговременно разгневало ту часть зрителей, что оказалась возмущена гарлендовским левоцентризмом в «Падении империи». Однако нужно быть контуженным, чтобы разглядеть в здешнем акте самотерапии оправдание политики администрации Джорджа Буша (а затем и Барака Обамы). Вряд ли его спрятали в одной из частей тела, которое разлетается по улочке города Эр-Рамади в результате подрыва самодельного взрывного устройства. Не слышно его и в истошных воплях: «Зачем?» — в лицо солдатам, которые занимают дом обычной иракской семьи, а оставляют после себя кровавые руины.
Все программные тезисы Гарленда на тему содержались в «Падении империи». Это было, если угодно, кино о том, что миром, как пел Егор Летов, правят собаки; читай — Трамп. Новая же картина ныряет в пекло того, что люди вроде Трампа санкционируют — буквально — легким движением руки. И оказывается созвучна другой строчке «Гражданской обороны»: «Не бывает атеистов в окопах под огнем».
Название: «Под огнем» (Warfare).
Дата премьеры: 16 марта 2025 года.
Дата выхода в России: 10 апреля 2025 года.
Продолжительность: 95 минут.
Режиссер: Рэй Мендоcа и Алекс Гарленд.
В ролях: Д’Фарао Ун-А-Тай, Уилл Поултер, Космо Джарвис, Джозеф Куинн, Кит Коннор, Чарльз Мелтон, Финн Беннетт, Ноа Чентинео, Тейлор Джон Смит, Адайн Брэдли, Майкл Гандольфини, Генри Зага, Эван Хольцман, Алекс Брокдорф.