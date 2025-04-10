Беларусь запустит спутник для исследований околоземного пространства

МИНСК, 10 апр — Sputnik. Беларусь планирует запустить спутник для исследований околоземного пространства в III квартале 2025 года, сообщил директор предприятия «Геоинформационные системы» Академии наук республики Сергей Золотой.
По его словам, речь идет о собственной разработке НАН Беларуси, она уже готова и прошла все наземные испытания — в том числе примерку к пусковому контейнеру.
«Сейчас мы фактически ожидаем запуска аппарата — предположительно, это третий квартал 2025 года», — сказал он на пресс-конференции в четверг.
Параллельно ведется работа и над другими космическими проектами. В данный момент выполняется союзная программа «Комплекс-СГ», в рамках которой создается группировка малых спутников весом 10 и 30 кг.
На них будет установлена аппаратура для исследования околоземного пространства, а также для отслеживания космического мусора, зондирования ионосферы и изучения солнечных явлений.
«По планам, аппараты к запуску будут готовы в следующем году. Подготовлен отдельный проект Союзного государства по запуску этих аппаратов на орбиту. Сейчас проект проходит согласование, мы надеемся, что в конце этого года он стартанет, чтобы в 2027 году мы вышли на пусковую кампанию», — проинформировал Золотой.
Белорусско-российский спутник
Директор предприятия также рассказал, как идет создание российско-белорусского аппарата дистанционного зондирования Земли с разрешением 35 см.
«Белорусская сторона создает целевую аппаратуру, ее создает наше предприятие “Пеленг”. Предприятие “Геоинформационные системы” модернизирует наземную инфраструктуру белорусской космической системы для работы с этим спутником», — отметил он.
В настоящий момент конструкторская документация выпущена в полном объеме, закуплена комплектация для целевой аппаратуры и ведется сборка блоков.
К середине 2025 года будет готов габаритно-массовый макет целевой аппаратуры и образец для наземных электрических испытаний. Его доставят в Москву для интеграции с инженерным макетом спутника.
По плану, запуск спутника ДЗЗ планируется в 2028 году. Все работы выполняются в штатном режиме, констатировал Золотой.