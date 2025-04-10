Беларусь запустит спутник для исследований околоземного пространства

«По планам, аппараты к запуску будут готовы в следующем году. Подготовлен отдельный проект Союзного государства по запуску этих аппаратов на орбиту. Сейчас проект проходит согласование, мы надеемся, что в конце этого года он стартанет, чтобы в 2027 году мы вышли на пусковую кампанию», — проинформировал Золотой.