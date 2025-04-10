Нижегородским машинистам метро грозит увольнение за использование телефона

Машинистам нижегородской подземки грозит штраф или увольнение за прослушивание музыки, радио и использование телефона во время поездки. Об этом сообщается в телеграм-канале «Метро НН».
Как стало известно, машинисту запрещено всё, что может отвлекать его от работы, поэтому ответить на телефонный звонок он не может. Во время движения сотрудник метро должен тщательно следить за приборами, слушать диспетчера и реагировать на вопросы пассажиров по «громкой связи».
За нарушение установленных правил машинисту могут назначить денежное взыскание и даже уволить.
Ранее мы писали, что нижегородцам объяснили причину отказа от наземных электричек в метро.