Нижегородским машинистам метро грозит увольнение за использование телефона

Как стало известно, машинисту запрещено всё, что может отвлекать его от работы, поэтому ответить на телефонный звонок он не может. Во время движения сотрудник метро должен тщательно следить за приборами, слушать диспетчера и реагировать на вопросы пассажиров по «громкой связи».