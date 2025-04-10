Карантин из-за опасной болезни фруктовых деревьев ввели под Таганрогом

Оспа сливы поражает плоды и листья алычи, абрикоса и персика. Заболевание проявляется спустя месяц после цветения деревьев. На листьях появляются кольца размером в два сантиметра, еще могут появиться полосы, пятна или дуги. Сначала новообразования имеют светло-зеленый цвет, но со временем желтеют. Шарка сливы не только ухудшает товарный вид плодов, но и приводит к потере 70−80% урожая.