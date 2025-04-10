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Карантин из-за опасной болезни фруктовых деревьев ввели под Таганрогом

Из-за оспы слив в Ростовской области введен карантинный фитосанитарный режим.

Источник: Комсомольская правда

В Неклиновском и Семикаракорском районах, а также в Зернограде введен карантин из-за опасной болезни фруктовых деревьев — шарки (оспы) слив. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по Ростовской области.

Оспа сливы поражает плоды и листья алычи, абрикоса и персика. Заболевание проявляется спустя месяц после цветения деревьев. На листьях появляются кольца размером в два сантиметра, еще могут появиться полосы, пятна или дуги. Сначала новообразования имеют светло-зеленый цвет, но со временем желтеют. Шарка сливы не только ухудшает товарный вид плодов, но и приводит к потере 70−80% урожая.

Заболевание не подлежит лечению. Поэтому садоводам нужно внимательно приобретать посадочный материал.