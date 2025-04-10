В Прикамье выросли цены на речные сплавы

«Причины удорожания сплавов в этом году — те же что и в году прошлом. Это рост по всем затратам, и в первую очередь, на трансферы для доставки туристов. Ведь транспорт нужно обслуживать, заправлять и т. д. », — рассказал один из организаторов сплавов Павел Литвинов.