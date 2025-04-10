Зампреда правительства Приморья подозревают в вопиющем нарушении ПДД во Владивостоке

Инцидент произошел у стройплощадки, обнесенной сигнальной лентой. На кадре, опубликованном в местном тг-канале patroklinfo, видно, как черный Nissan Patrol с номерами 125 региона припаркован с нарушением правил, а рядом находится человек, которого пользователи соцсетей узнали как высокопоставленного чиновника.