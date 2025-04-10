Зампреда правительства Приморья подозревают в вопиющем нарушении ПДД во Владивостоке

Во Владивостоке прохожие заметили внедорожник, частично припаркованный на новом тротуаре и газоне рядом со стройплощадкой. Очевидцы утверждают, что из автомобиля вышел человек, внешне похожий на первого заместителя председателя правительства Приморского края Виталия Блоцкого, курирующего сферу строительства.
Инцидент произошел у стройплощадки, обнесенной сигнальной лентой. На кадре, опубликованном в местном тг-канале patroklinfo, видно, как черный Nissan Patrol с номерами 125 региона припаркован с нарушением правил, а рядом находится человек, которого пользователи соцсетей узнали как высокопоставленного чиновника.
«Классическая приморская сцена: асфальт, стройка и чиновник на внедорожнике. Только непонятно — он инспектировал качество благоустройства или просто тестировал бордюры на прочность?» — говорится в подписи к фотографии.
Ситуация вызвала общественный резонанс среди жителей Приморья, особенно в контексте проводимых в регионе программ по благоустройству и соблюдению ПДД. В социальных сетях пользователи задаются вопросом о допустимости подобных действий для представителей власти, особенно в зоне новой городской инфраструктуры.
В правительстве Приморского края ситуацию пока не прокомментировали, правоохранительные органы пока не дали официальных комментариев по данному инциденту.