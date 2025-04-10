Клещи вышли на охоту: первые случаи укуса отмечаются в Хабаровске

Если клещ всё же укусил, следует обратиться в медицинское учреждение, где введут иммуноглобулин, тем, кто не вакцинировался или не прошёл полный курс вакцинации. Однако с момента присасывания не должно пройти больше четырех дней. Детям до 17 лет иммуноглобулин вводится бесплатно. При этом специалисты напоминают, что лучшая профилактика от клещевого вирусного энцефалита — вакцинация.