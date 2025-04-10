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Клещи вышли на охоту: первые случаи укуса отмечаются в Хабаровске

После укуса невакцинированным нужно ввести иммуноглобулин.

Источник: РИА "Новости"

Сезон укусов клещей стартовал в Хабаровске. Членистоногие проснулись с приходом тепла еще в марте, но случаев их присасывания в городе не отмечалось до этого момента. Сейчас статистика обновилась — зарегистрировано четыре подобных сообщения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Случаи присасывания произошли на территории Хабаровска и в его пригородах, — рассказали в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю. — Активность клещей пока не велика, но при выезде на природу, на дачу, во время прогулок в парковых зонах всё равно необходимо соблюдать меры предосторожности: пользоваться репеллентами, проводить самоосмотры и взаимоосмотры. Лучше одеть светлую одежду, имеющую манжеты на запястьях и голенях.

Если клещ всё же укусил, следует обратиться в медицинское учреждение, где введут иммуноглобулин, тем, кто не вакцинировался или не прошёл полный курс вакцинации. Однако с момента присасывания не должно пройти больше четырех дней. Детям до 17 лет иммуноглобулин вводится бесплатно. При этом специалисты напоминают, что лучшая профилактика от клещевого вирусного энцефалита — вакцинация.

К слову, в прошлом году случай заболевания после укуса иксодового клеща регистрировался. Всего же среди пары тысяч особей, которые сдавали на исследование, оказались инфицированными 42 паразита.