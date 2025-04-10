Облицовка сыпется на тротуар: во Владивостоке обрушились фасады нескольких домов

Прокуратура Владивостока провела проверку по фактам обрушения облицовки на фасадах двух многоквартирных домов. Поводом послужила информация, появившаяся в СМИ, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
На доме № 15 по улице 3-я Строительная произошло отслоение облицовочного слоя. Учитывая, что фасад здесь ремонтировался в 2015 году, но меры в рамках гарантийных обязательств не были приняты, прокуратура направила представление в адрес регионального Фонда капитального ремонта.
В мэрии города корр. ИА PrimaMedia уточнили, что дом на 3-й Строительной в настоящее время не обслуживается управляющей компанией — жильцы управляют им самостоятельно. Аварийный участок фасада планируют демонтировать в ближайшее время.
Похожая ситуация выявлена и в доме № 10 по улице Черемуховая. Здесь также зафиксированы повреждения фасада, и прокуратура внесла представление в адрес обслуживающей организации. Дополнительно в отношении её руководителя возбуждено административное производство по статье 14.1.3 КоАП РФ — за нарушения лицензионных требований при управлении МКД.
Кроме того, в адрес администрации Владивостока направлено представление из-за отсутствия действий по обследованию домов на предмет аварийности.
После прокурорского вмешательства у проблемных зданий ограничили проход. Контроль за устранением нарушений надзорное ведомство оставило за собой.
Напомним, в марте на Алеутской, 17 во Владивостоке обрушилась часть фасада здания. По словам очевидцев, причиной может быть неисправный водосток. В управлении содержания жилищного фонда пояснили, что фасад здания ремонтировали четыре года назад за счёт субсидии, и на работы ещё действуют гарантийные обязательства. Подрядчик восстановит повреждённый участок в рамках гарантии.