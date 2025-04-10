Облицовка сыпется на тротуар: во Владивостоке обрушились фасады нескольких домов

Напомним, в марте на Алеутской, 17 во Владивостоке обрушилась часть фасада здания. По словам очевидцев, причиной может быть неисправный водосток. В управлении содержания жилищного фонда пояснили, что фасад здания ремонтировали четыре года назад за счёт субсидии, и на работы ещё действуют гарантийные обязательства. Подрядчик восстановит повреждённый участок в рамках гарантии.