Сергей Шелест показал, как сегодня выглядит здание гимназии № 88 в Омске (фото)

В Омске к финальной стадии приближается капитальный ремонт здания гимназии № 88 по ул. 3-я Транспортная. На текущий момент завершается монтаж современной скатной кровли, которая выполнена в полном соответствии с требованиями пожарной безопасности. При монтаже стропильной системы использовались обработанные огнебиозащитой деревянные балки, а чердачное перекрытие обшили специальным минераловатным утеплителем из базальтовых пород каменной ваты. После завершения кровельных работ по периметру здания установят металлические водостоки — они обеспечат отвод дождевой воды и защитят фундамент и фасад гимназии.
Фото: пресс-служба администрации Омска.
Внутри здания ведутся работы по прокладке систем тепло- и электроснабжения, установке внутренних перегородок. Штукатурные работы выполнены на 90%. По словам представителей подрядчика, все строительно-монтажные работы планируется завершить до конца июля. Сергей Шелест, в своем телеграм-канале заверил, что все работы будут завершены в срок и совсем скоро гимназия вновь встретит учеников.
«Гимназия № 88 — объект, в возрождение которого мало кто верил, с каждым днем все больше приближается к финалу строительных работ. На следующей неделе подрядная организация приступит к укладке напольной плитки в рекреационных помещениях гимназии. По завершению ремонта и оборудования, за парты гимназии сядут 550 учеников», — отметил Сергей Шелест.
Фото: пресс-служба администрации Омска.
Отметим, что капремонт здания гимназии проходит на средства городского бюджета. Общая стоимость реализации проекта составляет 385,47 миллиона рублей. На эти средства, в том числе, были выполнены инструментальное обследование объекта и проектно-изыскательские работы.