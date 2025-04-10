Сергей Шелест показал, как сегодня выглядит здание гимназии № 88 в Омске (фото)

В Омске к финальной стадии приближается капитальный ремонт здания гимназии № 88 по ул. 3-я Транспортная. На текущий момент завершается монтаж современной скатной кровли, которая выполнена в полном соответствии с требованиями пожарной безопасности. При монтаже стропильной системы использовались обработанные огнебиозащитой деревянные балки, а чердачное перекрытие обшили специальным минераловатным утеплителем из базальтовых пород каменной ваты. После завершения кровельных работ по периметру здания установят металлические водостоки — они обеспечат отвод дождевой воды и защитят фундамент и фасад гимназии.