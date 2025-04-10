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«Вирус бьет все рекорды». В соседней с Беларусью польском Подлясье быстро распространяется опасный вирус с летальными рисками

Белорусов предупредили об опасном вирусе, быстро распространяющемся в Польше.

Источник: Комсомольская правда

В соседней с Беларусью Польше распространяется опасная респираторная инфекция. Причем вирус господствует в сопредельном Брестской области польском Подлясье, сообщает телеграм-канал облисполкома «#1регион».

Отмечается, что на сопредельной польской территории быстро распространяется респираторно-синцитиальный вирус. Уже зарегистрировано 80 тысяч случаев заболевания с начала года, тогда как в прошлом году фиксировалось немногим более 36 тысяч случаев за тот же период. В Подлясье — особенно сложная эпидемиологическая ситуация.

Местные СМИ обращают внимание на то, что вирус в основном вызывает инфекции верхних дыхательных путей, однако он может поражать и нижние дыхательные пути.

Пациенты с респираторно-синцитиальным вирусом попадают в отделения терапии и пульмонологии. Также вирус становится частой причиной тяжелой пневмонии с риском летального исхода.

— Риск возрастает, если у пациента есть другие заболевания, и он не был вакцинирован, — прокомментировала Гражина Холевинская, заведующая воеводской инфекционной больницей.

Тем временем Минздрав Беларуси назвал главные факторы сердечных болезней белорусов.

А в НАН сообщила, что 20 тысяч детей родились в Беларуси благодаря генетическим разработкам.