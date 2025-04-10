«Вирус бьет все рекорды». В соседней с Беларусью польском Подлясье быстро распространяется опасный вирус с летальными рисками

Отмечается, что на сопредельной польской территории быстро распространяется респираторно-синцитиальный вирус. Уже зарегистрировано 80 тысяч случаев заболевания с начала года, тогда как в прошлом году фиксировалось немногим более 36 тысяч случаев за тот же период. В Подлясье — особенно сложная эпидемиологическая ситуация.