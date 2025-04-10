В Сибири научились делать компоненты для косметики и пищепрома из водорослей

«Специалисты Института катализа СО РАН решили сосредоточиться на двух продуктах — компонентах для косметической индустрии и производстве сорбитола, который используют не только как сахарозаменитель, но как стабилизатор в пищевой промышленности. Для этого ученые выращивают биомассу водорослей с достаточным содержанием белков и углеводов, в частности, определяют оптимальные условия их синтеза и ищут эффективные подходы для переработки», — рассказали в институте.