В Сибири научились делать компоненты для косметики и пищепрома из водорослей

НОВОСИБИРСК, 10 апреля. /ТАСС/. Способ переработки биомассы микроводорослей в компоненты для косметической и пищевой промышленности разработали в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального исследовательского центра (ФИЦ) Институт катализа СО РАН.
Микроводоросли поглощают углекислый газ, благодаря чему содержат в своей массе до 50% углерода и обладают высоким энергетическим потенциалом. Их культивируют разными способами, вплоть до выращивания в сточных водах.
«Специалисты Института катализа СО РАН решили сосредоточиться на двух продуктах — компонентах для косметической индустрии и производстве сорбитола, который используют не только как сахарозаменитель, но как стабилизатор в пищевой промышленности. Для этого ученые выращивают биомассу водорослей с достаточным содержанием белков и углеводов, в частности, определяют оптимальные условия их синтеза и ищут эффективные подходы для переработки», — рассказали в институте.
Для наработки биомассы в ИК СО РАН была создана уникальная установка — фотобиорекатор на 100 л. Химики будут выращивать и тестировать штаммы и с помощью скрининга отбирать нужные. Технология требует соблюдения нескольких условий — обязательное наличие питательной среды, постоянное насыщение углекислым газом, особые температурный и световой режимы. Для производства гидролизатов используют два способа — высокотемпературную водную обработку в автоклаве и каталитическую обработку. Ученые сосредоточились на разработке эффективных катализаторов для второго способа. Каталитическая обработка разрушает структуру клетки и высвобождает белковые соединения: они идут в косметическую область, а оставшиеся углеводы — в пищепром.
«В косметике используют белковые углеводные гидролизаты из водорослей, которые обладают антиоксидантным действием. Их добавляют в косметику наружного применения, средства по уходу за кожей. В случае с сорбитолом необходима биомасса с высоким содержанием углеводов», — цитирует пресс-служба ведущего научного сотрудника института Николая Громова.
На настоящий момент производство и тестирование биомассы проходит в сотрудничестве с новосибирской компанией, занимающейся микроводорослями и заинтересованной в реализации проекта, добавили в институте.