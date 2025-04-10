Разработана способная распознавать движения фигуристов нейросеть

«Это звучит просто, но на практике это задача оказалась не из легких. Для обучения алгоритмов нужны большие базы данных, а их в открытом доступе почти нет. В исследованиях анализируют взрослых спортсменов, а вот видео юных фигуристов с размеченными движениями до сих пор никто не собирал», — пояснила младший научный сотрудник Центра когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ Анна Проворова, чьи слова приводит пресс-служба вуза.