«60 литров загрязненного грунта, который содержал около 200 грамм ртути». Мужчина нашел в земле шарики ртути, когда копал яму в гараже в Минском районе

В сообщении сказано, что спасатели работали по сообщению об обнаружении ртути на территории частного дома, который расположен в агрогородке Крупица Минского района. В пресс-службе уточнили, что, приехавшие на место специалисты Республиканского отряда специального назначения «Зубр» установили, что мужчина копал в гараже смотровую яму.