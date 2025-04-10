«60 литров загрязненного грунта, который содержал около 200 грамм ртути». Мужчина нашел в земле шарики ртути, когда копал яму в гараже в Минском районе

Под Минском мужчина нашел шарики ртути, копая яму в гараже. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС.
В сообщении сказано, что спасатели работали по сообщению об обнаружении ртути на территории частного дома, который расположен в агрогородке Крупица Минского района. В пресс-службе уточнили, что, приехавшие на место специалисты Республиканского отряда специального назначения «Зубр» установили, что мужчина копал в гараже смотровую яму.
Говорится, что на глубине 30 сантиметров он нашел шарики ртути. Анализ воздуха показал наличие паров ртути. По указанной причине спасатели собрали 60 литров загрязненного грунта, который содержал около 200 грамм ртути.
«После демеркуризации территории повторные замеры не выявили превышения допустимых норм», — уточнили в МЧС.
И добавили, что пострадавших нет. Кроме того, отсутствует угроза для окружающей среды.
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