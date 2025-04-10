От −12°С до +19°С. Синоптики пообещали «новую порцию» холода, которая вскоре сменится «гребнем тепла»

Совсем скоро страну накроет «гребень тепла» — нужно лишь немного подождать. В ближайшие дни могут вдарить морозы до −12°С, вслед за которыми в республику придёт по-апрельски весенняя погода.
Синоптики тематического Telegram-канала «Метеовайб» отметили, что с 10 апреля Беларусь оказалась в тылу циклона, который принёс в страну «новую порцию» холода. Однако несмотря на «арктическую прохладу», которая продлится примерно до субботы, уже в воскресенье нас ждёт «гребень тепла».
«В воскресенье холод уйдёт на восток и усилившийся антициклон над югом Украины перестроит атмосферную циркуляцию так, что наш регион окажется в гребне тепла. Температура воздуха повысится, и в Беларуси станет совсем по-апрельски: +15..+18°С», — пообещали синоптики «Метеовайба».
Между тем, по данным Белгидромета, в пятницу, 11 апреля, будет облачно с прояснениями. Ночью по западу Беларуси ожидается снег, а утром и днём на большей части территории пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. При этом местами возможны слабый туман и гололедица. В тёмное время суток столбик термометра опустится до −3..-8°С (при прояснениях до −9..-12°С) а в западных районах ожидается 0..-2°С. Что касается температуры днём, то она будет колебаться в пределах +1..+7°С.
В субботу, 12 апреля, синоптики также пообещали облачную с прояснениями погоду. Ночью и утром на большей части территории, днем местами по стране пройдут небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Кроме того, в это время суток возможны слабый туман и гололёд. После заката температура опустится до отметок −4..+2°С, а по северу страны ожидается до −6°С. Днём, согласно данным Белгидромета, столбик термометра покажет от +2°С по востоку до +12°С по западу республики.
В воскресенье, 13 апреля, синоптики пообещали, что в Беларуси будет преимущественно без осадков. Лишь по северо-востоку страны ожидаются небольшие кратковременные дожди и мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах — слабые туман и гололёд, на дорогах гололедица. Ночью минимальная температура составит от −3°С по юго-востоку до +6 по северо-западу Беларуси, а днём — от +6°С по востоку до +19°С по юго-западу страны.