От −12°С до +19°С. Синоптики пообещали «новую порцию» холода, которая вскоре сменится «гребнем тепла»

Между тем, по данным Белгидромета, в пятницу, 11 апреля, будет облачно с прояснениями. Ночью по западу Беларуси ожидается снег, а утром и днём на большей части территории пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. При этом местами возможны слабый туман и гололедица. В тёмное время суток столбик термометра опустится до −3..-8°С (при прояснениях до −9..-12°С) а в западных районах ожидается 0..-2°С. Что касается температуры днём, то она будет колебаться в пределах +1..+7°С.