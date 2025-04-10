Когда пляжи в Крыму будут готовы к купальному сезону

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости Крым. Техническую готовность пляжей к купальному сезону в Крыму обеспечат к 1 мая, полностью пляжи должны быть подготовлены до начала лета. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Госсовета по итогам заседания Комитета по курортам и туризму.