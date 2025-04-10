Когда пляжи в Крыму будут готовы к купальному сезону

«Комитет принял решение рекомендовать главам администраций муниципальных образований туристско-рекреационных регионов до 1 мая обеспечить техническую готовность пляжей к купальному сезону», — сказано в сообщении.
В частности, до указанной даты должны быть окончены ремонтные работы на пляжах и произведена их уборка. Полная готовность с получением разрешительных документов на открытие, организацией дежурства матросов-спасателей и размещением полного комплекта пляжного оборудования должна быть обеспечена до 1 июня.
«Помимо этого рекомендовано в течение купального сезона проводить мониторинг в целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений, связанных с эксплуатацией пляжей, пунктов проката маломерных судов», — уточняется в сообщении.
К началу прошлого курортного сезона в Крыму работали официально 340 пляжей, годом ранее — 370. Уменьшение числа пляжных территорий объясняли «штормом века», случившемся в ноябре 2023 года и повредившем прибрежную инфраструктуру.