В московском метро начнут тестовые испытания поезда «Москва-2026»

«Поезд “Москва-2026” действительно разрабатывается, и в этом году мы планируем получить поезда для тестовых испытаний, то есть без пассажиров. Это важный цикл испытаний, чтобы в 2026 году эти поезда уже полноценно начали работать с пассажирами», — рассказал Ликсутов.