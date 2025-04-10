В московском метро начнут тестовые испытания поезда «Москва-2026»

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Тестовые испытания поезда метро «Москва-2026» могут начаться в 2025 году, а в 2026 году он полноценно начнет курсировать с пассажирами, в первую очередь выйдет на Замоскворецкую линию, заявил в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Поезд “Москва-2026” действительно разрабатывается, и в этом году мы планируем получить поезда для тестовых испытаний, то есть без пассажиров. Это важный цикл испытаний, чтобы в 2026 году эти поезда уже полноценно начали работать с пассажирами», — рассказал Ликсутов.
По его словам, в первую очередь новые поезда выйдут на Замоскворецкую линию.