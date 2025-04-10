Старейший мост в Новосибирске отремонтируют впервые за 58 лет

«Мост к капремонту подготавливает МКУ “Гормост”», — уточнили в администрации.
Проектная документация, которая необходима для ремонта моста уже разрабатывается. Рассчитываются необходимые элементы и материалы для работ.
Данный мост соединяет село Новолуговое с Первомайским районом. Объект построили в 1968 году, с тех пор не ремонтировалась.
Напомним, команду мэра Новосибирска Максима Кудрявцева прокуратура планирует наказать за незавершенный ремонт Октябрьского моста. Реконструкцию было решено отложить на год из-за нехватки финансирования и срочного ремонта Димитровского моста, который находится в аварийном состоянии.