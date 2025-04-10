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Старейший мост в Новосибирске отремонтируют впервые за 58 лет

НОВОСИБИРСК, 10 апреля, ФедералПресс. В Новосибирске планируют отремонтировать мост через реку Иня. Об этом и сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Мост к капремонту подготавливает МКУ “Гормост”», — уточнили в администрации.

Проектная документация, которая необходима для ремонта моста уже разрабатывается. Рассчитываются необходимые элементы и материалы для работ.

Данный мост соединяет село Новолуговое с Первомайским районом. Объект построили в 1968 году, с тех пор не ремонтировалась.

Напомним, команду мэра Новосибирска Максима Кудрявцева прокуратура планирует наказать за незавершенный ремонт Октябрьского моста. Реконструкцию было решено отложить на год из-за нехватки финансирования и срочного ремонта Димитровского моста, который находится в аварийном состоянии.