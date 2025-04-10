В Тольятти внедрили искусственный интеллект для диагностики энергосистем

Специалисты ТГУ разработали прикладные программные продукты для прогнозирования и распознавания дефектов и определения суммарного остаточного ресурса трансформаторов, при этом они использовали модели нечеткой логики. Такие системы работают более гибко и эффективно, чем основанные на обычной логике. Разработчики методики использовали возможности ИИ для повышения достоверности оценки технического состояния электрооборудования. Эксперименты доказали, что разработанные с помощью ИИ математические модели имеют более высокую точность интерпретации дефектов. По мнению разработчиков, в первую очередь методика будет полезна предприятиям, которые эксплуатируют масляное оборудование.