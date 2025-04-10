В Тольятти внедрили искусственный интеллект для диагностики энергосистем

САМАРА, 10 апреля. /ТАСС/. Ученые Тольяттинского государственного университета (ТГУ) разработали основанную на искусственном интеллекте (ИИ) методику диагностики дефектов силовых масляных трансформаторов. Систему, которая нацелена на повышение надежности энергосистем и предотвращение их поломок, уже внедрили на местном предприятии, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Аспирант кафедры “Электроснабжение и электротехника” института химии и энергетики ТГУ Евгений Марков разработал методику на основе искусственного интеллекта для точной диагностики дефектов силовых масляных трансформаторов. Ее уже применяет в работе компания “Тольяттинский трансформатор”, — говорится в сообщении.
Специалисты ТГУ разработали прикладные программные продукты для прогнозирования и распознавания дефектов и определения суммарного остаточного ресурса трансформаторов, при этом они использовали модели нечеткой логики. Такие системы работают более гибко и эффективно, чем основанные на обычной логике. Разработчики методики использовали возможности ИИ для повышения достоверности оценки технического состояния электрооборудования. Эксперименты доказали, что разработанные с помощью ИИ математические модели имеют более высокую точность интерпретации дефектов. По мнению разработчиков, в первую очередь методика будет полезна предприятиям, которые эксплуатируют масляное оборудование.
«В условиях стремительно растущих нагрузок на энергосистемы страны, эффективная диагностика трансформаторов становится критически важной. Внедрение разработанных решений помогает предотвратить аварии и поддерживать стабильную работу энергетической инфраструктуры. Разработка отвечает насущной потребности российской электроэнергетики в повышении надежности и предсказуемости работы ключевого оборудования. Своевременная диагностика силовых трансформаторов снижает риски аварийных отключений и экономические потери, что особенно актуально для обеспечения энергетической безопасности страны», — пояснила научный руководитель проекта, доктор технических наук, профессор Вера Вахнина.
По информации ТГУ, работа велась в рамках программы развития университета как участника федерального проекта «Приоритет-2030». Проект, в котором в 2025 году участвуют 142 российских вуза, направлен на концентрацию ресурсов и обеспечение вклада российских университетов в достижение национальных целей развития страны, повышение научно-образовательного потенциала университетов. Ученые ТГУ готовятся подать заявку на получение гранта Российского научного фонда для развития проекта.