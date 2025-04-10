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В пяти местах Казани увеличено время парковки у социальных объектов

В столице Татарстана вдвое, с 15 до 30 минут, увеличено время бесплатной стоянки на пяти парковках у социальных объектов. Об этом сообщает Комитет по транспорту Казани.

Речь идет о парковках на улице Лейтенанта Шмидта (у РКБ-2), на съезде с улицы Николая Ершова на улицу Вишневского, на улицах Бондаренко (у полилингвального комплекса «Адымнар»), Четаева и Достоевского.

«Установку новых информационных щитов продолжим, следите за дальнейшими обновлениями», — уточнили в комитете.

Новация призвана помочь родителям, которые приезжают забрать ребенка, а также тем, кто сопровождает родственников в медицинские учреждения.

В общей сложности инициатива должна затронуть 22 участка с 490 машино-местами.