В пяти местах Казани увеличено время парковки у социальных объектов

Речь идет о парковках на улице Лейтенанта Шмидта (у РКБ-2), на съезде с улицы Николая Ершова на улицу Вишневского, на улицах Бондаренко (у полилингвального комплекса «Адымнар»), Четаева и Достоевского.
«Установку новых информационных щитов продолжим, следите за дальнейшими обновлениями», — уточнили в комитете.
Новация призвана помочь родителям, которые приезжают забрать ребенка, а также тем, кто сопровождает родственников в медицинские учреждения.
В общей сложности инициатива должна затронуть 22 участка с 490 машино-местами.