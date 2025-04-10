В Минске самый дорогой проездной стоит 113,97 рубля после подорожания

Кроме того, стоимость проездного на 30 суток на автобус, троллейбус, трамвай, метро и поезда городских линий на 30 суток составит 98,35 рубля. Вместе с тем есть еще проездной на 30 суток на «автобуса, поезда городских линий или троллейбус, поезда городских линий, или трамваи, поездами городских линий». Его цена указана в 111,72 рубля.