В Минске самый дорогой проездной стоит 113,97 рубля после подорожания. Это следует из информации, которая опубликована на официальном сайте организации «Минсктранс».
Напомним, что в Минске с 11 апреля выросла стоимость проезда в общественном транспорте. Согласно опубликованным данным, стоимость самого дорогого проездного составляет 113,97 рубля. Речь идет о проездном на два вида транспорта: метро и поезда городских линий. Он предусмотрен на 30 суток, а запрограммировать его можно с любой даты.
Кроме того, стоимость проездного на 30 суток на автобус, троллейбус, трамвай, метро и поезда городских линий на 30 суток составит 98,35 рубля. Вместе с тем есть еще проездной на 30 суток на «автобуса, поезда городских линий или троллейбус, поезда городских линий, или трамваи, поездами городских линий». Его цена указана в 111,72 рубля.
Вместе с тем единый проездной на 30 суток с 11 апреля стоит 56,97 рубля. Подробнее с тарифами можно ознакомиться здесь.
Тем временем оплата проезда банковской картой может появиться в транспорте Минска в 2025.
Кстати, в Минске с 10 апреля появятся новые безлимитные проездные: «Одни сутки — 4,81 рубля, трое суток — 14,43 рубля».
Ранее мы узнали, что можно и нельзя делать в Вербное воскресенье 13 апреля, когда говорят «Не я бью — верба бьет».