В Саратове разработали дронопорт с автозаменой аккумуляторов для беспилотника

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Студенты Саратовского государственного технического университета им. Гагарина разработали прототип станции наземного базирования для беспилотных воздушных судов, которая предусматривает автоматическую смену аккумуляторов. Об этом сообщает пресс-служба «Платформы НТИ».
Разработчики намерены выйти на серийное производство станций к 2027 году.
«Станцию под названием Skyward спроектировала студенческая команда из Саратовского государственного технического университета им. Гагарина. Время полета беспилотника в среднем составляет 30−40 минут, а зарядка аккумуляторов может продолжаться от часа до пяти часов. На это время необходимо привлекать специалиста, который будет следить за зарядкой и менять батареи. Авторы проекта предлагают упростить процесс зарядки и замены батарей, сделав его автоматическим. Для этого разработана станция, которая содержит механизм для замены аккумуляторов, систему беспроводной зарядки и передачи энергии, купол для защиты от различных погодных условий и крепление для батареи», — говорится в сообщении.
Проект принял участие в акселерационных программах НТИ в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».
Для того чтобы выйти на серийное производство станций к 2027 году команде предстоит найти инвестора партнера и протестировать прототип. В рамках взаимодействия СГТУ им. Гагарина и индустриальных партнеров крупное машиностроительное предприятие уже готово взять проект на доработку и проводить тестирования станции на своих полигонах.
О преимуществах дронопорта.
«Бесконтактный способ зарядки поможет избежать таких проблем как окисление, обледенение и загрязнение контактов, что позволит обеспечить бесперебойную работу станции в различных погодных условиях, уверены авторы. Он также решает вопрос, связанный с совместимостью станции с уже имеющимися моделями дронов путем присоединения внешнего аккумулятора нужного вольтажа», — добавили в пресс-службе. Кроме того, такой способ также исключает необходимость в точном позиционировании.
Заказчиками станций могут стать аварийно-спасательные службы, в том числе МЧС, энергетические предприятия, сервисы доставки, строительные и телеком-компании, сельскохозяйственные предприятия. У станции есть конкуренты, но пока их мало. Основной конкурент в России — производитель дронопортов Hive, отметили в пресс-службе.