В Саратове разработали дронопорт с автозаменой аккумуляторов для беспилотника

«Станцию под названием Skyward спроектировала студенческая команда из Саратовского государственного технического университета им. Гагарина. Время полета беспилотника в среднем составляет 30−40 минут, а зарядка аккумуляторов может продолжаться от часа до пяти часов. На это время необходимо привлекать специалиста, который будет следить за зарядкой и менять батареи. Авторы проекта предлагают упростить процесс зарядки и замены батарей, сделав его автоматическим. Для этого разработана станция, которая содержит механизм для замены аккумуляторов, систему беспроводной зарядки и передачи энергии, купол для защиты от различных погодных условий и крепление для батареи», — говорится в сообщении.