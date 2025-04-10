Участник «Времени героев» стал замглавы департамента в Тюменской области

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Участник программы «Время героев» Виктор Квасов стал заместителем директора департамента по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области, сообщается в официальном Telegram-канале программы.
«Кавалер трех орденов Мужества, участник программы “Время героев” Виктор Квасов назначен на должность заместителя директора департамента по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области», — говорится в сообщении.
Комментируя свое назначение, Квасов отметил, что программа «Время героев» дает участникам специальной военной операции уникальную возможность для нового профессионального старта.
«Во время моей стажировки в рамках программы мы с коллегами из региона сформировали план работ по приоритетным для Тюменской области направлениям — развитию физической культуры и спорта, а также сферы дополнительного образования. Для усиления работы по этим направлениям уже прорабатываем механизмы привлечения специалистов из числа ветеранов СВО», — сказал участник программы.
За выполнение боевых задач Квасов награжден тремя орденами Мужества.
Президент РФ Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием «Время героев». Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.