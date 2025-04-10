Кравцов высказался о влиянии социальных сетей на школьников

«Я сегодня говорил о необходимости защиты информации для детей, потому что до 18 лет фактически мы ответственные: семья и школа. А через социальные сети, через гаджеты начинают навязывать. Это, во-первых, большой бизнес, во-вторых, это определенная идеология», — сказал министр в ходе международного общественно-делового форума «Евразия — территория традиционных ценностей».