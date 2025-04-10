Кравцов высказался о влиянии социальных сетей на школьников

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Через социальные сети российским школьникам могут навязывать определенную идеологию, это превратилось в бизнес, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Я сегодня говорил о необходимости защиты информации для детей, потому что до 18 лет фактически мы ответственные: семья и школа. А через социальные сети, через гаджеты начинают навязывать. Это, во-первых, большой бизнес, во-вторых, это определенная идеология», — сказал министр в ходе международного общественно-делового форума «Евразия — территория традиционных ценностей».
Кравцов отметил, что Минпросвещения РФ создало для школ свою государственную информационную систему, где есть социальные сети, видеосвязь и проверенное содержание образования.