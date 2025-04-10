Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Омской области за неделю сократилась на 15%

По данным Управления Роспотребнадзора по Омской области, с 31 марта по 6 апреля 2025 года показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ) составил 53 случая на 10 тысяч населения. Это на 15,5% ниже уровня предыдущей недели.