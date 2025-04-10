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Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Омской области за неделю сократилась на 15%

Свежую статистику приводит Управление Роспотребнадзора по Омской области.

Источник: Комсомольская правда

По данным Управления Роспотребнадзора по Омской области, с 31 марта по 6 апреля 2025 года показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ) составил 53 случая на 10 тысяч населения. Это на 15,5% ниже уровня предыдущей недели.

В структуре циркулирующих вирусов преобладают вирусы гриппа В (73,8%), доля вирусов гриппа А составляет 4,3%. Респираторные вирусы негриппозной этиологии составляют 21,6%, из них 13% — респираторно-синцитиальные вирусы, по 4,3% — риновирусы и коронавирусы (сезонные).

Роспотребнадзор рекомендует жителям Омской области соблюдать профилактические меры: избегать больших скоплений людей, часто мыть руки с мылом или использовать антисептики, соблюдать социальную дистанцию. При появлении первых симптомов ОРИ необходимо обратиться к врачу, не занимаясь самолечением. Своевременное обращение к медицинским работникам поможет избежать осложнений и предотвратить распространение инфекций.

Эпидемиологическая ситуация находится под контролем Управления Роспотребнадзора по Омской области.