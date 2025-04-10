Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовский застройщик в 2024 году потерял 246 миллионов

В Ростове выручка одного из застройщиков за прошлый год составила 2,4 млрд.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове застройщик, который строил жилой комплекс на 23-й линии, за 2024 год потерял 246 миллионов рублей. В то время, как выручка за этот период составила 2,4 миллиарда рублей. Об этом говорится в одной из справочно-аналитической системе по компаниям.

Кстати, убыток в прошлом году оказался на 186% больше, чем в 2023 году.

Отметим, что во время строительства жилого комплекса в Нахичевани застройщик постоянно переносил сроки сдачи домов. Однако в 2024 году ЖК все же удалось ввести в эксплуатацию.