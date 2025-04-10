Ростовский застройщик в 2024 году потерял 246 миллионов

В Ростове застройщик, который строил жилой комплекс на 23-й линии, за 2024 год потерял 246 миллионов рублей. В то время, как выручка за этот период составила 2,4 миллиарда рублей. Об этом говорится в одной из справочно-аналитической системе по компаниям.