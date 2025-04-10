Стало известно, кто будет востребован на рынке труда в Казани в 2029 году

«Предполагается, что персонал будет востребован в гостиничном бизнесе и сфере общественного питания. Кроме того, будут нужны научные работники», — отметили в пресс-службе.
Наибольшее снижение кадровой потребности к 2029 году при этом ожидается в торговле, госуправлении и обеспечении электроэнергией.
Для стабилизации ситуации и удовлетворения потребностей рынка труда с 2025 года в республике реализуется национальный проект «Кадры». Его основные направления включают управление рынком труда, образовательные инициативы, активные меры содействия занятости, повышение престижа и популярности рабочих профессий и прогноз изменения потребности в кадрах на ближайшие пять лет.