Стало известно, кто будет востребован на рынке труда в Казани в 2029 году

Наибольшая потребность в кадрах на рынке труда в Казани к 2029 году прогнозируется в сфере оказания персональных услуг, на обрабатывающих производствах, в транспортировке и хранении. Об этом Татар-информу сообщили в пресс-службе Центра занятости населения Казани.