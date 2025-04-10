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Глава Башкирии обратился к гражданам из-за сильного снегопада

Хабиров призвал жителей Башкирии быть осторожными во время непогоды.

Сейчас в Ричмонде: +6° 0 м/с 70% 764 мм рт. ст. +7°
Источник: Радий Хабиров — ВКонтакте

Глава Башкирии Радий Хабиров на своей личной странице в социальных сетях прокомментировал сегодняшнюю непогоду в республике. Он отметил, что такая ситуация ожидаема после ранней весны. Руководитель региона заявил, что рассматривается вопрос о временном закрытии некоторых автомобильных трасс.

Хабиров поручил муниципальным службам, дорожным организациям, МЧС и Государственному комитету по чрезвычайным ситуациям привести работу в соответствие с текущими погодными условиями. Особое внимание Хабиров обратил на необходимость соблюдения мер предосторожности жителями республики, особенно теми, кто планирует поездки.

В заключение глава Башкортостана призвал всех граждан быть предельно внимательными и беречь себя в условиях непогоды.