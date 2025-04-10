Глава Башкирии обратился к гражданам из-за сильного снегопада

Глава Башкирии Радий Хабиров на своей личной странице в социальных сетях прокомментировал сегодняшнюю непогоду в республике. Он отметил, что такая ситуация ожидаема после ранней весны. Руководитель региона заявил, что рассматривается вопрос о временном закрытии некоторых автомобильных трасс.