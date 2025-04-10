Росгвардейцы в Хабаровске отработали десантирование с вертолета

В Хабаровском крае сотрудники СОБР и ОМОН Управления Росгвардии по краю провели тренировку по десантно-штурмовой подготовке. Они отрабатывали высадку с вертолета Ми-8АМТ, используя специальное снаряжение. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Основная цель тренировки — поддержание готовности и улучшение уже имеющихся навыков. Росгвардейцы совершали спуски с высоты от 10 до 30 метров. Задача заключалась в том, чтобы максимально точно приземлиться на ограниченную площадку, что важно для успешного выполнения боевых задач в реальных условиях.
«Во время тренировки сотрудники продемонстрировали высокие результаты в выполнении спусков, а также отличную слаженность при совместном решении служебно-боевых задач», — рассказали в управлении Росгвардии по Хабаровскому краю.