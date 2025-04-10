Росгвардейцы в Хабаровске отработали десантирование с вертолета

Основная цель тренировки — поддержание готовности и улучшение уже имеющихся навыков. Росгвардейцы совершали спуски с высоты от 10 до 30 метров. Задача заключалась в том, чтобы максимально точно приземлиться на ограниченную площадку, что важно для успешного выполнения боевых задач в реальных условиях.