«Обязанности возложены на врача стоматолога-терапевта». Минздрав Беларуси исключил должность детского врача-стоматолога

В пресс-службе обратили внимание, что решение про исключение указанной должности принято для того, чтобы улучшить доступность стоматологической помощи на всех уровнях. В том числе речь идет про сельскую местность. Это будет сделано за счет более широкого круга врачей-специалистов стоматологического профиля, которые могут ее оказать.