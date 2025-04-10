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«Обязанности возложены на врача стоматолога-терапевта». Минздрав Беларуси исключил должность детского врача-стоматолога

Минздрав Беларуси исключил должность детского врача-стоматолога.

Источник: Комсомольская правда

Минздрав Беларуси исключил специальность детского врача-стоматолога. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

«В Беларуси врачи-стоматологи для взрослых и детей объединены в одну специальность», — говорится в сообщении.

Согласно данным, постановлением Минздрава № 32 от 27 марта 2025 года было внесено изменение в постановление ведомства № 61 от 27 мая 2021 года, касающееся исключения из номенклатуры должностей медицинских, фармацевтических сотрудников должности «врач-стоматолог детский».

В пресс-службе обратили внимание, что решение про исключение указанной должности принято для того, чтобы улучшить доступность стоматологической помощи на всех уровнях. В том числе речь идет про сельскую местность. Это будет сделано за счет более широкого круга врачей-специалистов стоматологического профиля, которые могут ее оказать.

«Обязанности врача стоматолога-детского возложены на врача стоматолога-терапевта», — отметили в пресс-службе Минздрава.

Тем временем Белстат сказал, что обеспеченность врачами в Беларуси выше, чем в Швейцарии и Литве.

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