В Челябинске пауэрлифтер ворвался в школу и устроил погром

На кадрах с места произошедшего видно, что уже задержанный хулиган продолжил вести себя неадекватно: он кричал, ругался, постоянно разговаривал, не мог сконцентрировать взгляд. Прибывшая на место происшествия Росгвардия задержала нарушителя. По данным Telegram-канала SHOT, им оказался ~25-летний титулованный пауэрлифтер~, живущий недалеко от школы. Канал выяснил, что незадолго до произошедшего мужчина мог употребить наркотические вещества, из-за чего и вел себя неадекватно. Ряд СМИ сообщил, что нарушитель ранее учился в школе № 145, однако 74.ru опровергает эту информацию.